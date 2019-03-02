الدمام 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستستعد غرفة الشرقية خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 30 من شهر مارس الجاري، لإطلاق مهرجان التسوق، الذي يأتي ضمن فعاليات "موسم الشرقية"، وذلك تحت مبادرة مواسم السعودية 2019م، التي تأتي في إطار رفع جودة الحياة لمواطني المملكة وتهيئة بيئة مناسبة تُعزّز من مشاركة المواطن والمقيم في مختلف الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتهدف إلى جعل المملكة وجهة سياحية عالمية.وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن اختيار المنطقة الشرقية لتكون أولى وجهات مبادرة مواسم السعودية 2019م، يؤكد مكانتها على الخريطة السياحية الوطنية والإقليمية، فهي على رأس مناطق المملكة الجاذبة للسائحين والزوار من الداخل والخارج بما تمتلكه من مقومات وإمكانات عديدة كبنية تحتية واسعة فيما يتعلق بمنشآت الإيواء السياحي والمنتجعات والقرى السياحية والمطاعم والأسواق التجارية ومراكز الترفيه وملاهي الأطفال، فضلاً عن مقوماتها الحضارية والتاريخية، التي تؤكد تميزها من بين مناطق المملكة، فهي منطقة مؤهلة تأهيلاً كبيرًا لدور أكبر في خدمة التنمية الشاملة بالمملكة.وعدّ الخالدي مشاركة الغرفة في موسم العام بمسؤوليتها عن مهرجان التسوق بمثابة تأكيدًا لدورها في مسارات رؤية المملكة 2030م، الهادفة إلى تنويع الفرص ومصادر الترفيه والفنون والثقافة أمام قاطني المملكة وزائريها.وأشار الخالدي، إلى أن أهالي المنطقة وزوارها من الداخل والخارج على موعد مع موسم تسوق استثنائي، حيث تُقدم خلاله المئات من العلامات التجارية وبيوت الموضة، والأزياء، ومستلزمات العائلة، والمجمعات والمراكز التجارية كما تقدم ضمن المهرجان عروض مميزة وتخفيضات استثنائية، داعيًا أهالي المنطقة وزوارها إلى التفاعل مع المهرجان والاستمتاع بفاعلياته الفريدة.من جانبه أكد أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، على محورية مهرجان التسوق الذي تنظمه غرفة الشرقية ضمن فعاليات موسم المنطقة الشرقية للعام الجاري، لتفعيل السياحة في المنطقة وإطلاق قدراتها على الجذب السياحي بخاصة، وهي تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تكون المقصد الأول للراغبين في الاستمتاع والتسوق، وأشار إلى أن المهرجان يوفر للمتسوقين فرصًا عدة للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها، وكذلك فرصًا عديدة للفوز بسحوب متنوعة على باقة مُختارة من الجوائز القيمة.وبين الوابل أن المهرجان سيشكل علامة فارقة ضمن منظومة تهدف إلى الإسهام في تحقيق برنامج جودة الحياة 2020م وما ينطوي عليه من تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة الشرقية وجذب الزوار من داخل وخارج المملكة إليها، وهو ما يصب في مجمله بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، حيث تنويع القاعدة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.// انتهى //12:41ت م0044