ابوظبي 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير خارجية المالديف عبدالله شهيد وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تقام حاليا في أبوظبي.وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات القائمة بين البلدين وسبل الارتقاء بها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات إضافة الى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //13:00ت م0047