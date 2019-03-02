تونس 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للحراك الشعبي و الاحتجاجات السلمية التي تعيشها الجزائر , والمنددة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة , مشيرة إلى أن العاصمة الجزائرية تشهد هدوءا حذرا تزامنا مع حالة استنفار وتأهب قصوى للقوات الأمنية في البلاد.ليبيا , ألقت صحف السبت الضوء على إعلان الجيش الليبي بسط سيطرته على كامل الحدود الجنوبية الغربية للبلاد وذلك بعد تحريره منطقة ام الأرانب التي كانت اخر منطقة خارج سيطرته.واهتمت في الملف الفينيزولي بفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروعي قرار بشأنها , حيث استخدمت كل من روسيا والصين الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم زعيم المعارضة برئاسة خوان غوايدو.وأبرزت في الشأن السوداني , نقل الرئيس السوداني عمر البشير سلطاته كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى نائبه المعين حديثا احمد محمد هارونو لافتة الانتباه إلى ان السلطات السودانية أحالت اكثر من 800 مواطن الى المحاكمة بمقتضى قانون الطوارئ في البلاد , وذلك على خلفية إعلان الرئيس البشير عن قرارات جديدة بهدف التصدي للاحتجاجات التي بدأت منذ أشهر.وضمن تقارير إقليمية ودولية متفرقة كتبت اليوميات التونسية عن مقتل أكثر من 29 شخصًا وإصابة العشرات في تفجير عبوة ناسفة قرب فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو.// انتهى //13:25ت م0052