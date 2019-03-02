جيزان 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، غداً فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بجازان تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"، وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.وأعرب مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس عن سعادته ومنسوبي الدفاع المدني بجازان برعاية سمو أمير منطقة جازان وافتتاح سموه للمعرض المصاحب للفعاليات بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية.وأوضح أنّ الاحتفال بهذه المناسبة سيشمل مدينة جيزان وجميع محافظات المنطقة من خلال خطة متكاملة في جميع إدارات الدفاع المدني، بالمنطقة وفق الأهداف الموضوعة لهذه الاحتفالية بما يضمن إيصال الرسالة التوعوية لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال عدد من المعارض والبرامج التوعوية وعقد المحاضرات، وورش العمل المتخصصة، وتنفيذ الزيارات، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.وبين العميد وهاس أن سمو أمير جازان سيدشن خلال الحفل، فعاليات الحملة التوعوية "كاشف الدخان لك أمان" التي تهدف لنشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز قدرة المجتمع للتصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة، داعياً الجميع للتعاون في تنفيذ الحملة.​//انتهى//13:32ت م0053