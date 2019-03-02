لندن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عشية أمس اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس النيجيري محمد بخاري.وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية هنأت خلال الاتصال الرئيس النيجيري على إعادة انتخابه, مؤكدة استمرار المملكة المتحدة في العمل مع بلاده من أجل محاربة الفساد وتعزيز الأمن وتقوية العلاقات الثنائية.// انتهى //13:32ت م0054