لندن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسنقلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم عن مديرة الصندوق الدولي كريستين لاغارد قولها إن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له "تداعيات كبيرة" ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني.ولفتت إلى اتجاه تسجيل الديون السيادية البريطانية أكبر موجة بيعية منذ خريف 2017 خلال الأسبوع الجاري، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات بريكست بدون صفقة والتحول الأوسع بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن.كما لفتت الصحف البريطانية إلى مواجهة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات جنائية خطيرة تتضمن الرشوة، والاحتيال، وخيانة الثقة، وبانتظار جلسة استماع.// انتهى //13:45ت م0057