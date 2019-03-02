الصياهد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسبين ميدان العرض ومدرجاتها ، وحضور الجمهور وتفاعلهم مع العروض ، وترقب الملاك ، بتواجد لجنة التحكيم ، مروراً إلى أزقة خان الخليلي ، ووصولاً إلى ركن الفنان المقيم .تجولت عدسة واس منذ انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الخامس من فبراير الماضي ، والمقام حالياً في الصياهد شمال شرق الرياض ، لترسم صورة تروي وتحكي تفاصيلها ، ومواكبة لجميع فعاليات المهرجان لحظة بلحظة.كما تنقلت عدسة واس ، داخل القرية السعودية للإبل ، حيث ركن الفنان المقيم الذي يحتضن العديد من الفنانين التشكيلين القادمين من شتى دول العالم ، للمشاركة في فعاليات المهرجان ، ناثرين إبداعاتهم أمام الزوار وصانعين للإبداع بلوحاتهم الفنية.// انتهى //15:05ت م0068