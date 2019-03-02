ثقافي / عدسة واس تتجول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
الصياهد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس
بين ميدان العرض ومدرجاتها ، وحضور الجمهور وتفاعلهم مع العروض ، وترقب الملاك ، بتواجد لجنة التحكيم ، مروراً إلى أزقة خان الخليلي ، ووصولاً إلى ركن الفنان المقيم .
تجولت عدسة واس منذ انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الخامس من فبراير الماضي ، والمقام حالياً في الصياهد شمال شرق الرياض ، لترسم صورة تروي وتحكي تفاصيلها ، ومواكبة لجميع فعاليات المهرجان لحظة بلحظة.
كما تنقلت عدسة واس ، داخل القرية السعودية للإبل ، حيث ركن الفنان المقيم الذي يحتضن العديد من الفنانين التشكيلين القادمين من شتى دول العالم ، للمشاركة في فعاليات المهرجان ، ناثرين إبداعاتهم أمام الزوار وصانعين للإبداع بلوحاتهم الفنية.
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15:05ت م
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