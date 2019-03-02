الصياهد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسوفرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، خدمة المصلى المتنقل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة ، والمقام في الصياهد ، وذلك سعياً منها إلى تمكين الزائرين من أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها خلال تواجدهم داخل أسوار القرية.ووقع اختيار موقع المصلى ، في خط منتصف سوق الدهناء ، حيث يتواجد للمصلى المتنقل إماماً ومؤذناً ، بالإضافة إلى توفير سجادة صلاة بطول 20 متراً ، ومكبرات صوت ، فضلاً عن تواجد مواضئ تتيح لعدد 15 مصلى الوضوء في وقت واحد ، وكذلك توافر الكاشفات الضوئية.وعند نهاية الصلاة يتم تشغيل شاشة العرض الموجودة على جنبات المصلى المتنقل ، يتم خلالها تقديم الدروس والرسائل التوعوية والدينية لزوار المهرجان وبلغات متعددة.يذكر أن منافذ البيع في سوق الدهناء تفتح أبوابها من الـ 10:00 صباحاً وحتى 12:00 مساء يومياً ، طيلة أيام المهرجان.// انتهى //15:17ت م0073