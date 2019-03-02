نجران 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران ممثلا بإدارة المساجد و الدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة أمس، برنامج "الأمن الفكري" مستهدفًا الدعاة والخطباء والأئمة والمؤذنين والمكاتب التعاونية في بالمحافظة، والمراكز التابعة لها، وذلك بقاعة كلية العلوم والآداب بالمحافظة، في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي تقوم بها.واشتمل البرنامج على كلمة افتتاحية ألقاها مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي ، أكد فيها أهمية محاربة الأفكار والتوجهات الهادمة ووجوب تحصين الأمة وشبابها ضد الأفكار المتطرفة.بعد ذلك قدمَ عبدالله بن محمد النجمي محاضرة بعنوان "مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه"، فيما ألقى محمد صغير عكور محاضرة بعنوان "أسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج".وتضمن البرنامج محاضرات حول مفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه, وأسباب الانحراف الفكري وآثاره ووسائل الوقاية والعلاج ، وإيضاح طرق وأساليب وشبهات الفئات المنحرفة في احتلال الشباب وذكر نماذج وصور منها، إضافة إلى تناول أثر رسالة المسجد في تحقيق الأمن الفكري وحفظه للأمن وحفظ القيم الأخلاقية.// انتهى //15:26ت م0074