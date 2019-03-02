أبوظبي 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي، على هامش اجتماعات الدورة ال46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تقام حاليًا في أبوظبي.وتناول الجانبان خلال اللقاء، العلاقات القائمة بين البلدين وسبل الارتقاء بها على المستويات كافة وفي مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.كما التقى وزير الخارجية الكويتي في أبوظبي وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والمهجر التشادي شريف محمد زين ووزير خارجية قرغيزستان تشينغيز أيداربيكوف وبحث معهما العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.// انتهى //15:43ت م0076