الدوادمي 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستقيم إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدوادمي غداً، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني 2019 تحت شعار ''سلامة الأطفال غايتنا''، برعاية محافظ زيد بن محمد آل حسين، وذلك في مبنى إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدوادمي العقيد هذلول بن عوض العتيبي، أن الإدارة تقيم معرض توعوي بهذه المناسبة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لتقديم رسائلهم التوعوية للزوار، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف فئات المجتمع كافة ومن أهمها الطفل لرفع مستوى الوعي الوقائي للحد من وقوع الحوادث المختلفة للتقليل من الخسائر البشرية والمادية.// انتهى //15:43ت م0077