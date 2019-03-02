الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد – حفظه الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.// انتهى //15:50ت م0078