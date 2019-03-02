عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 2 مارس 2018م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية السنغال وشعبها الشقيق.
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15:51ت م
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