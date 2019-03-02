أبوظبي 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رسالتين خطيتين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ورئيس بنين باتريس تالون تتضمنان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكل من موريتانيا وبنين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.تسلم الرسالتين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال استقباله اليوم وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزير خارجية بنين أورليان اقبينونسي وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد في أبوظبي.// انتهى //15:55ت م0080