الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستوجت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الرياض ببطولة كرة الطائرة الشاطئية للجامعات اختتمت أمس, في جازان باستضافة من جامعة جازان وتنظيم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ضمن الموسم التاسع لبطولاته.وجاءت جامعة الجوف في المركز الثاني وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل من الدمام بالمركز الثالث ، في البطولة التي تعد أكبر تجمع رياضي جامعي تمثل في 43 فريقاً من 24 جامعة وإقامة 110 مباراة.وقام وكيل جامعة جازان للجودة والتطوير الأكاديمي الأستاذ الدكتور محمد الصفحي, ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي, وعميد شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور عثمان حكمي, والمستشار في اتحاد الجامعات مدير البطولة الدكتور أحمد الفاضل, بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة, بالإضافة إلى تكريم حكام البطولة وعددهم 26 حكماً يتقدمهم الحكم الدولي خالد الزغيبي المشرف العام على الحكام, بجانب تبادل الدروع التذكارية بين جامعة جازان والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية.وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير من طلاب الجامعات المشاركة وعموم الجماهير الرياضية مع تواجد إعلامي ملحوظ في البطولة, بالإضافة إلى بث مباشر من قناة 22 الفضائية.وأعرب مدير البطولة الدكتور أحمد الفاضل بهذه المناسبة عن سعادته بنجاح البطولة مقدما التهاني والتبريكات للفرق الفائزة, متمنيًا التوفيق للفرق المشاركة في الموسم العاشر القادم إن شاء لله, كما قدم شكره وتقديره لجامعة جازان وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي القحطاني, ووكيل الجامعة الدكتور محمد الصفحي, وعميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي على استضافتهم لبطولة الكرة الشاطئية وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة الذي أسهم في نجاح البطولة.ووجه الدكتور الفاضل شكره وامتنانه لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الأستاذ الدكتور حمد آل الشيخ ولمعالي نائبه الأستاذ الدكتور عبدالرحمن العاصمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي, والأمين العام للاتحاد الدكتور صلاح السقاء على الدعم الكبير لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ومناشطه.حضر حفل التتويج وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة جازان الدكتور عمر بافقيه ومستشار الاتحاد الرياضي ورئيس اللجنة الفنية الدكتور عبدالاله الصلوي ومستشار الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار.// انتهى //16:10ت م0082