لندن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واسرحبت بريطانيا بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية الذي أكد وجود أسباب كافية لاستنتاج استخدام مواد كيميائية سامة مثل الكلورين كأسلحة في منطقة دوما السورية في يوم 7 أبريل 2018.ودعا وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية أليستر بيرت في تصريح له اليوم إلى إجراء المزيد من التحقيقات بذلك الصدد من قبل فريق المنظمة الدولية الذي تم تكليفه مؤخرًا والذي يعمل حاليًا على تحديد المسؤولين عن تلك الاعتداءات الشنيعة.وقال إن المملكة المتحدة تطالب النظام السوري مجددًا بالتعاون جديًا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والإعلان بالكامل عن جميع جوانب برنامج الأسلحة الكيميائية لديه ماضيًا وحاضرًا، مؤكدًا، في هذا السياق أن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بالعمل على التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.// انتهى //16:12ت م0083