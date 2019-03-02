رياضي / لاعبو الهلال يكسبون جوائز بطولة نخبة الإسكواش
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس
سيطر فريق اسكواش نادي الهلال على المراكز الأولى في بطولة النخبة للدرجة الأولى التي أقامها الاتحاد السعودي للاسكواش على ملاعب نادي الرياض على مدى 3أيام واختتمت اليوم بمشاركة 9 أندية.
وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد اللاعب العابد الحازمي كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد الاسكواش وذلك بعد حصوله على المركز الأول في البطولة ، وجاء ثانياً زميله في النادي عيد العتيبي وتسلّم الميدالية الفضية ومكافأة مالية , فيما حل ثالثاً اللاعب عبدالعزيز أبو رقه وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية , كما حصل على المركز الرابع اللاعب ناصر الحازمي وتسلّم مكافأة مالية.
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16:26ت م
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