الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسسيطر فريق اسكواش نادي الهلال على المراكز الأولى في بطولة النخبة للدرجة الأولى التي أقامها الاتحاد السعودي للاسكواش على ملاعب نادي الرياض على مدى 3أيام واختتمت اليوم بمشاركة 9 أندية.وسلّم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد اللاعب العابد الحازمي كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد الاسكواش وذلك بعد حصوله على المركز الأول في البطولة ، وجاء ثانياً زميله في النادي عيد العتيبي وتسلّم الميدالية الفضية ومكافأة مالية , فيما حل ثالثاً اللاعب عبدالعزيز أبو رقه وتسلّم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية , كما حصل على المركز الرابع اللاعب ناصر الحازمي وتسلّم مكافأة مالية.// انتهى //16:26ت م0084