المجمعة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسقامت جمعية البر الخيرية بالمجمعة، خلال شهر فبراير الماضي، بتغذية 365 بطاقة تموينية بإجمالي بلغ 125,225 ريالاً، وذلك ضمن برنامج البطاقة التموينية ، الهادف إلى كفالة الأسر شهرياً بالمواد الغذائية عبر تغذية بطاقة ممغنطة تسلم للمستفيد ويقوم بالشراء من خلالها.وأهاب مدير عام الجمعية عبدالمحسن بن عثمان العولة بالمحسنين بأهمية دعم البرنامج عبر قنوات التبرع الرسمية للجمعية، لما يمثله البرنامج من أهمية في الحياة اليومية للفرد، مبيناً أن البرنامج راعى تقسيم الأسر المستفيدة منه على حسب شدة الاحتياج وعدد الأفراد في الأسرة.// انتهى //16:58ت م0087