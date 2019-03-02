طرابلس 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واسأكد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة انفتاح حكومة الوفاق الوطني الليبية على كل المبادرات الصادقة والحقيقية التى تهدف إلى الخروج من حالة الجمود والانقسام السياسي الذي أثقل كاهل الوطن والمواطن والوصول إلى حلول تحقق وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وتحقيق المصالحة والوفاق.واستعرض وزير الخارجية الليبي في كلمة له خلال الجلسة الأولى لفعاليات الدورة الـ(46) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليًا في أبوظبي المساعي التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني الليبية لإيجاد الحلول للأوضاع الصعبة التى يعيشها المواطن بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف إلى تصحيح ومعالجة الأزمات النقدية والاقتصادية، من خلال تنفيذ برنامج اقتصادي يهدف إلى تحقيق استقرار مالي وانتعاش اقتصادي بدأت بوادره ماثلة للمواطن، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».وأكد - وفقًا لبيان وزارة الخارجية الليبية - أن «ما تواجهه الأمة الإسلامية من تحديات وازدياد مخاطر الإرهاب وتنامي الجريمة المنظمة والتهريب والجريمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات وسرقة الآثار والحروب تدعونا إلى البحث في أسبابها وسبل معالجتها.كما دعا إلى العمل الجماعي لإرساء أسس حقيقية وثابتة لتنمية حقيقية وخلق فرص واعدة أمام الشباب لبناء عالم إسلامي قوي موحد يتصدى لكل الظواهر الهدامة وعصابات الإرهاب التى نشرت الدمار والخراب والقتل في عدد من بلداننا.وحول القضية الفلسطينية أكد سيالة الإيمان الراسخ بالحق الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشددًا على أهمية اتخاذ مواقف داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للحرمان من أبسط الحقوق التى كفلتها كل القوانين والمواثيق الدولية.كما دعا سيالة إلى التصدي للهجمة الخطيرة التى تتعرض لها القضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس، الأمر الذي يقوض الجهود المخلصة لإنهاء الصراع في المنطقة.وعن تطوير منظومة العمل الإسلامي المشترك أعرب سيالة عن ترحيب ليبيا بالجهود المبذولة من أجل إنجاح برنامج العمل العشري 2015 - 2025 وتطلعها بأن يكون نقلة نوعية لمواجهة التحديات في جميع المجالات بما فيها السلم والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتقني.// انتهى //17:03ت م0089