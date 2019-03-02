الصياهد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسزار وفد من الجمعية الوطنية للمتقاعد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، ليطلعوا على فعاليات وعروض المهرجان, حيث كان في استقبالهم اللجنة المنظمة لمهرجان.وأوضح عضو مجلس الإدارة ومدير فرع منطقة الرياض للجمعية الوطنية للمتقاعدين فهد الحامد أن هذه ليست الزيارة الأولى لهم وسبق أن حضروا للمهرجان في النسخة الماضية تلبيةً لدعوة القائمين على المهرجان، معربًا عن سعادته بهذا المهرجان المميز, مشيدًا بما يقدم فيه من فعاليات وعروض متميزة.وأشار إلى أن المتقاعدون يرحبون بمثل هذه الزيارات لما فيها من فائدة ثقافية وتحديدًا فيما يتعلق بالإبل التي لها وقعها في مجتمعنا.يذكر أن زيارة الجمعية ضمت 30 متقاعدًا من الجنسين "الرجال والنساء"، جرى إطلاعهم على فعاليات المهرجان عبر "سيارات الجولف" داخل ممرات قرية الفعاليات وخارجها, وأن القائمين على المهرجان حريصون على استقبال جمعية المتقاعدين من أجل الاهتمام بالأوضاع الثقافية والترفيهية والصحية للمتقاعدين.// انتهى //17:29ت م0090