الصياهد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأصبح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض وجهة للشخصيات الأجنبية المقيمة في المملكة لمشاهدة الفعاليات والعروض في المهرجان.وأعرب الألماني سبيستيان فيلمن المقيم في الرياض عن سعادته بما شاهده من فعاليات وعروض متنوعة تضمنها المهرجان, مقدمًا الشكر للقائمين على المهرجان لإبداعهم في التنظيم والترتيب.وأشار إلى أن لديه معلومات جيدة عن الإبل وتراث المملكة من خلال المهرجان، مؤكدًا أن ثقافة المملكة تتميز بتاريخها المتنوع الذي تزخر به.// انتهى //17:33ت م0091