عنيزة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسشارك مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة في مهرجان ألوان الربيع بنسخته الثالثة عبر معرض متنوع.وأطلع المعرض زوار المهرجان على الزراعة المائية "الهيدروبونك" وأنواع البذور التي تستخدم للعرض والتوزيع ومشتل لشتلات البرية مثل "الغضا والقرض والسمر" للتوزيع, بالإضافة إلى قسم استزراع للأطفال، كما جرى تخصيص مساحة لتمكن الطفل من تعلم الزراعة والغرس بإشراف مختصين في هذا المجال.ويضم المعرض ركنًا خاصًا بالوحدة البيطرية لتوزيع نشرات إرشادية وسحوبات تستهدف تبيان أهمية الزراعة والبيئة.وبيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة الدكتور مشحن بن إبراهيم المشحن أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة يسعى إلى تقديم الخدمات والمشاركات التوعوية والخدمية للزوار وزيادة الاهتمام بها، مضيفًا أن مهرجان ألوان الربيع الثالث يُعد حدثًا هامًا للتشجيع في مجالات الزراعة والبيئة, مؤكدًا حرص المكتب على مشاركة المجتمع بجميع شرائحهم, وتقديم الخدمات الزراعية والبيئية والتوعوية وتسهيل ما يحتاجونه في هذا المجال.يذكر أن المهرجان يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري بتنظيم من لجنة التنمية السياحية, ويقام بمنتزه الملك عبدالعزيز.// انتهى //17:36ت م0093