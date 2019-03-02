نابلس 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واسأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم أن سُلطات الاحتلال تسعى لإحكام السيطرة على الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وسط هجوم استيطاني متواصل.وأفاد التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب في الفترة الأسبوعي من 23 / 2 / 2019 - 1 / 3 / 2019 بأن تلك المناطق تتعرض إلى هجمة استيطانية متواصلة كان آخرها الأسبوع الفائت إقدام قطعان المستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال في منطقتي "خلة العقدة" و"السويدة" في الأغوار الشمالية، حيث نصبت قوات الاحتلال الكاميرات على كافة الأراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 600 دونم، وبهذه الإجراءات منعت عشرات المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، على الرغم من أن معظم هذه الأراضي تحمل كوشان "طابو" وقوات الاحتلال لا تعترف به، وتعد هذه الأراضي "أملاك غائبين"، إضافة إلى تغول الاحتلال العسكري واستفراده بالأرض الفلسطينية في الأغوار وإغلاق مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية أبرزها التدريبات العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليها.// انتهى //18:06ت م0096