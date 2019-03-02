الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستغلب فريق الفيحاء على مستضيفه الحزم بهدف دون مقابل اليوم على ملعب الحزم بالرس في ختام الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وسجل نواف الصبحي هدف الفوز من كرة رأسية في الدقيقة (52)، ليرفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ13، وتجمد رصيد الحزم عند 23 نقطة في المركز الـ12.واقتنص الوحدة نقطة من ثمينة من ملعب مضيفه الباطن في حفر الباطن بتسجيل لاعبه عصام الجبالي هدف التعادل( 1-1 ) عند الدقيقة 93 من ركلة جزاء ، ليصل إلى النقطة 35 في المركز السادس ، بعد أن كان متأخراً منذ الدقيقة 80 بهدف سجله زياد العونلي للباطن الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //18:26ت م0099