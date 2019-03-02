المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسيشهد مهرجان الثقافات والشعوب الثامن الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال الفترة من 22 جمادى الأخرة الحالي حتى 2 رجب المقبل إقبالاً كبيرًا من الزوار والزائرات بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع.وحظي المهرجان في دورته الثامنة الذي يشارك فيه أكثر من 550 طالبًا من 90 دولة, بتفاعل الحضور مع فقرات وفعاليات الأجنحة المشاركة وسط حضور لافت لفعاليات الأسرة والطفل.وقدم طلاب التسعين دولة المشاركة عروضًا تتضمن التعريف بلغات أوطانهم وثقافاتهم وعادتهم وأزيائهم وألعابهم الشعبية المتنوعة، فيما تميز فعاليات مهرجان هذا العام بمشاركة أجنحة وجهات وطنية للمرة الأولى مثل جناح جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة الذي يهدف إلى إبراز الموروث الثقافي الذي تزخر به المنطقة, مشتملًا على أنشطة وبرامج في مجالات متنوعة كالخط العربي والفن التشكيلي والخطابة التي يشارك بها أطفال الجمعية.يذكر أن مهرجان الثقافات والشعوب الثامن يستقبل زواره طوال أيام المهرجان على فترتين صباحية مخصصة لطلاب المدارس والوفود الزائرة من الساعة 8 صباحًا إلى 12 ظهرًا وفترة مسائية للأفراد والعائلات من الساعة 4:30 إلى 11 مساءً ، كما أن المهرجان أصبح يشكل إحدى الفعاليات الثقافية الإثرائية الترفيهية النوعية التي ينتظرها أهالي منطقة المدينة المنورة وزوارها بشغف بعد أن نجح في فرض نفسه على خارطة الفعاليات بالمنطقة نظرًا لما يملكه من مميزات فريدة متنوعة تناسب مختلف الفئات المجتمعية.// انتهى //18:31ت م0101