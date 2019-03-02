المدينة المنورة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستحتفل مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام الذي يصادف الأول من مارس ٢٠١٩ م تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا ".وأوضح مدير الدفاع المدني بالمدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا احتفال هذا العام يأتي تحت شعار يمثل أهمية كبرى لسلامة الأطفال ويركز على هذه الفئة الغالية بمجتمعنا والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو مدن الألعاب وجميع المنشآت التي يرتادها الأطفال لاسيما مع التطور المتسارع التي تشهده المملكة في ظل رؤية ٢٠٣٠ تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وحث بهذه المناسبة جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين على سلامة الأطفال أيا كان موقعهم للأخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحبة للفعاليات وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل ما يساهم بحمايتهم من المخاطر بحول الله ، سائلاً المولى القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.// انتهى //18:34ت م0102