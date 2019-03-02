جدة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسشاركت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - وافتتح القمة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.وانطلقت الفعاليات أمس السبت ولمدة يومين بفندق الريتز كارلتون بجدة، وتُعد القمة الأولى في المنطقة، وسط حضور أكثر من 50 وزيرًا للصحة على مستوى العالم، وأكثر من 800 شخصية ما بين خبراء محليين ودوليين.وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي أن الخدمات الطبية جزء من المنظومة الصحية في هذا البلد وحرصها على المشاركة في جميع الفعاليات بما يتماشى وفق رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، لتحظى برضا وقبول الجميع وبدعم وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بأهمية تقديم خدمات صحية نموذجية.// انتهى //18:50ت م0106