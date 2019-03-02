الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ إن ما يتم تداوله عن توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة قريبًا تتيح لعملاء المصارف استخدام بصمة الوجه بدلًا من الرقم السرّي لعمليات السحب والاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، عار تمامًا من الصحة وليس دقيقًا.وناشد حافظ الجميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار والتأكد من صحتها ومصداقيتها من مصادرها الرسمية والموثوقة.// انتهى //18:54ت م0107