القاهرة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واسدعت مصر إلى التهدئة ووقف التصعيد بين باكستان والهند، على إثر التطورات الأخيرة التي وقعت بين البلدين في أعقاب التفجير الإرهابي الذي شهده الشطر الهندي من كشمير.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم أهمية تغليب لغة الحوار بين دولتي باكستان والهند من أجل تسوية المسائل العالقة كافة بينهما، وتجنب التصعيد لما له من آثار سلبية على الأمن والاستقرار في البلدين ومنطقة جنوب آسيا بصفة عامة.وأشار البيان إلى ثقة مصر في حكمة دولتي باكستان والهند من أجل ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجاوز الأزمة الراهنة.// انتهى //18:58ت م0108