الطائف 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأطلقت جامعة الطائف سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل لمهارات اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة وطالباتها من ذوي الاحتياجات الخاصة.وتضمنت الدورات التي تشرف على تقديمها إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الطائف مهارة المحادثة "كيف تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة"، ومهارة القراءة "كيفية القراءة في اللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح"، ومهارة النطق "التدريب على النطق في اللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح"، وتستمر هذه الدورات لمدة شهر خلال الفصل الدراسي الثاني.وتتولى التدريب في شطر الطالبات المدربة وعد المالكي، التي أكدت أسرار نجاح التعلم الذاتي للغة الإنجليزية، وتطوير مهارة النطق وقراءة القصص القصيرة للمبتدئين، فيما يتولى التدريب في شطر الطلاب الدكتور محمد شجاعات، بالتعاون مع مركز اللغة الإنجليزية بعمادة الدراسات المساندة.وأكدت مديرة إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بشطري الطلاب والطالبات إيمان عبدالرحمن الغامدي أهمية الدورات التطويرية والمهارية لاكتساب الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات كافة بعض المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية.وبينت الغامدي أن المهارات التي يكتسبها الطلاب والطالبات في هذه الدورات تساعدهم في التحصيل الدراسي للمواد العامة في مواد اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية، وتمكنهم من الممارسة الجيدة اثناء العملية التعليمية.// انتهى //19:14ت م0109