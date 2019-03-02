ثقافي / العرضة السعودية تحظى باهتمام وتفاعل زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
الصياهد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واس
حظي ركن أكاديمية العرضة المتواجد ضمن أركان القرية السعودية للإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة باهتمام وتفاعل الزوار لمتابعة العرضة السعودية التي تقدمها الأكاديمية ضمن أهم الفعاليات المتواجدة داخل القرية ، حيث حرص الزوار على التقاط الصور التذكارية وتصوير الفيديو لحظة تقديم الفرقة للعرضة السعودية.
وشهدت القرية السعودية للإبل توافد العديد من الزوار الذين قدموا بكثافة اليوم للاستمتاع بأجواء شتوية متميزة والتفاعل مع الفعاليات المصاحبة داخل القرية.
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19:30ت م
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