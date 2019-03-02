الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واساستقبل معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري في مكتبه معالي مدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.وجرى خلال الاستقبال توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة الحرس الملكي ومعهد الإدارة العامة في مجال التدريب.وقدم معالي رئيس الحرس الملكي الشكر والتقدير للدكتور القحطاني ومرافقيه من منسوبي المعهد، ولأعضاء اللجنة المشكلة من الجهتين على جهودهم في الإعداد لهذه الاتفاقية التي ستعود بالنفع عليهما.وفي نهاية الاستقبال تبودلت الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.// انتهى //19:48ت م0113