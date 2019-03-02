تونس 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسعزز الترجي الرياضي التونسي مركزه في مقدمة ترتيب فرق الدوري التونسي لكرة القدم بعد فوزه على الملعب التونسي بهدفين لهدف في لقاء جمعهما اليوم لحساب الجولة السادسة عشرة من البطولة ليصبح في رصيده 37 نقطة.واستمر البنزرتي في المركز الثاني بـ31 نقطة بعد انهزامه أمام اتحاد بنقردان بهدف لصفر في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب بنقردان.كما فاز النادي الإفريقي على المعلب القابسي بهدف لصفر في مباراة جمعتهما بملعب رادس بالعاصمة دون جمهور.واستمر النادي الصفاقسي منقوصًا من مباراة في المركز الثاني إلى جانب البنزرتي بينما احتل النجم الساحلي المركز الرابع بـ27 نقطة.// انتهى //20:34ت م0116