أبوظبي 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم، وزيرة خارجية جمهورية مالي كاميسا كامارا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي،وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المالكي، اطلع كامارا، على آخر المستجدات على الساحة السياسية في فلسطين، وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.وتطرق المالكي إلى حالة التصعيد الأخيرة في القدس المحتلة والتي كان آخرها تهجير بعض العائلات المقدسية قسرًا واحلال مستوطنين مكانهم، وإغلاق باب الرحمة، وما لذلك من تداعيات كارثية على ساحة الصراع.// انتهى //20:37ت م0117