القاهرة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، وتبنته حركة الشباب، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب، مشددة على دعمها لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.// انتهى //20:48ت م0118