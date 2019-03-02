الصياهد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأعلنت لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم، عن نتائج منافسات فئة (50 جمل .. مجاهيم)، حيث توج بالمركز الأول منقية الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، فيما جاءت ثانياً منقية ذياب سيف آل نهيان، وحلت في المركز الثالث منقية عبدالعزيز سليمان الغنيم، وحصدت منقية شليح سلمان الدوسري المركز الرابع، بينما كان المركز الخامس من نصيب منقية هادي سعيد المري .من جهة أخرى، تقام غدًا منافسات الـ 100 في لون المجاهيم بعد تجاوز المنقيات المشاركة فحوصات اللجان الطبية، والتأكد من خلوها من العبث.وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (30 جمل – شعل)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا الأحد، قبل دخولها المنافسات بعد غد الاثنين .// انتهى //21:11ت م0121