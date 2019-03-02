الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قراراً بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطا رئيسًا له .يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبوظبي خلال مارس الجاري.// انتهى // ‏21:18ت م0123