القاهرة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستعادل فريق الاتحاد السكندري مع ضيفه نادي الداخلية بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا التعادل أصبح رصيد الاتحاد السكندري 25 نقطة في المركز الـ14، ورصيد الداخلية 23 نقطة في المركز الـ13.كما تعادل فريق نجوم المستقبل مع ضيفه حرس الحدود بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بتروسبورت، ليصبح رصيد حرس الحدود 27 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر، ورصيد النجوم 22 نقطة في المركز السادس عشر.// انتهى //21:47ت م0129