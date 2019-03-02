الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسافتتحت اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك فعاليات الاجتماع الـ38 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء التايلندي وزير الدفاع رئيس اللجنة الأولمبية التايلندية براويت ونغسوان وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح.وبدأ حفل الافتتاح بلقاء رؤوساء اللجان الأولمبية الآسيوية ثم كلمة قدمها رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي تحدث من خلالها عن أبرز نتائج المرحلة السابقة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا2018 التي أقيمت في اندونيسيا أغسطس الماضي.كما تم تكريم العديد من الشخصيات الرياضية التي أسهمت في نجاح الرياضة الأولمبية على المستوى القاري.من جهته يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وفد المملكة في الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي التي تنعقد صباح الغد وتشمل جلسة عمل مطولة لأعضاء اللجان الأولمبية الآسيوية سيتم من خلالها انتخاب رئيس جديد للأعوام الأربع المقبلة. ويضم الوفد الرسمي للمملكة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية والدكتور رجاءالله السلمي عضو اللجنة الأولمبية وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات .//انتهى//22:07ت م0133