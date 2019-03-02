الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قراراً بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.ويهدف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية إلى توسعة قاعدة ممارسة النشاط البدني في المملكة، وذلك لإعداد الفرص لجميع شرائح المجتمع في مجال الرياضة والحياة.//انتهى //22:09ت م0134