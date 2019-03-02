الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستوج فريق النهضة ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للناشئين بعد الفوز على السلام 38-70 اليوم بالدمام في ختام الجولة 18 والأخيرة من البطولة.واحتل النور المركز الثاني في المسابقة ، وجاء الهلال في المركز الثالث ، وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة فتحي القصاب الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق النهضة، والميداليات الفضية لنادي النور، والميداليات البرونزية لنادي الهلال.وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد واعضاء مجلس الإدارة التهنئة لنادي النهضة بمناسبة تحقيق البطولة.//انتهى//23:14ت م0137