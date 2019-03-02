الرباط 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسقام رئيس البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بندر محمد حمزة حجار، اليوم بزيارة إلى المشاريع التي يمولها البنك في المنطقة الصناعية " الجرف الأصفر" بمدينة الجديدة المغربية، والتي من شأنها زيادة الطاقة التصديرية لمادة الفوسفاط ومشتقاته من المغرب إلى عدة دول، وكذلك خلق فرص عمل للعديد من الشباب والشابات.واعتبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية في تصريح صحفي، أن المركب الصناعي "الجرف الأصفر" حقق إنجازات مهمة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وأن هدف البنك هو المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للدول الأعضاء ومنهم المملكة المغربية.يذكر أن المشاريع عبارة عن تمديد وإعادة تأهيل أرصفة المجمع الشريف للفوسفاط بميناء الجرف الأصفر، وتمديد وإعادة تأهيل رصيف الفحم الحجري بهذا الميناء، إضافة إلى مشروع إنشاء مستودع للفحم الحجري.// انتهى //23:52ت م0138