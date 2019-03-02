عمّان 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واساستعاد فريق الجزيرة صدارة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه شباب العقبة بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الـ 15 لمنافسات الدوري.وبهذه النتيجة، احتل الجزيرة الصدارة بـ33 نقطة، متقدمًا على الفيصلي الوصيف بفارق نقطة واحدة، بينما استقر شباب العقبة في المركز السابع برصيد 17 نقطة.وفي المباراة الثانية، فاز الوحدات على شباب الأردن بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد القويسمة، ليرفع الوحدات رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند النقطة 31 في المركز الثاني.// انتهى //23:56ت م0139