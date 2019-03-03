واشنطن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، أن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقال ترامب خلال حديثه في مؤتمر لناشطين محافظين "إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقًا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية"، مبينًا أن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو قوية جدًا.// انتهى //03:07ت م0141