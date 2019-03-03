لندن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، عددًا من التعديلات على قوانين اللعبة والتي سيتم العمل بها بداية من الموسم المقبل.وقرر "ايفاب" إلغاء الأهداف إذا لمست الكرة يد اللاعب حتى ولو بشكل غير مقصود، ومنع المهاجمين من الوقوف في الحائط البشري خلال الركلات الحرة، بينما يمكن للمدربين واللاعبين الحصول على بطاقات صفراء وحمراء، إضافة إلى تعديلات أخرى في قوانين اللعبة.وتمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل "ايفاب"، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مدينة أبردين الاسكتلندية. والذي شهد تغييرات أخرى في قوانين اللعبة. (د // انتهى //05:20ت م0143