ميمنة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسقتل 15 مسلحًا من عناصر حركة طالبان الأفغانية، إثر اشتباكات مع قوات الجيش الأفغاني في مقاطعة فارياب شمال أفغانستان.وقال المتحدث باسم المنطقة الشمالية للجيش الأفغاني حنيف رضاي، إن نحو 15 مسلحًا من عناصر الحركة قتلوا بعد أن صدت القوات الأفغانية هجومًا لها استهدف السيطرة على مركز مقاطعة فارياب، مضيفًا أنه أُصيب أكثر من عشرة من المسلحين بجروح.وأفاد بأن 6 من عناصر القوات الأفغانية قتلوا في الاشتباكات التي استمرت لمدة 3 ساعات.// انتهى //05:44ت م0144