الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى حفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمية 17 رجبالقيادة تهنئ رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلادهخادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس السنغال بمناسبة إعادة انتخابهولي العهد يوجه بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني خارج المملكةسعود بن نايف يترأس اجتماع المحافظين.. اليومأمير القصيم يرعى حفل جائزة الشيخ محمد السويلم للتفوق العلمي والموهبة بالبكيرية.. اليومأمير جازان يرعى اليوم العالمي للدفاع المدنيأمير نجران يرعى فعاليات «سلامة الأطفال غايتنا»عبدالعزيز بن سعود يرأس وفد المملكة إلى تونسالعساف يبحث مع وزير خارجية بريطانيا مستجدات المنطقةالجبير ووزير خارجية بريطانيا يبحثان المستجدات الإقليميةآل الشيخ: موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابتوفد مركز الملك سلمان يقف على الاحتياجات الإنسانية في كردستان العراقتواصل التدريبات لانطلاق «تمرين درع الجزيرة المشترك 10»الـمملكة تاسع أقوى دولة بالعالممجلس وزراء الداخلية العرب يعقد دورته 36 بتونس.. اليومإعلان أبو ظبي: فلسطين قضية مركزية ورفض التدخلات الإقليمية في سوريةلوليسغارد يناقش خطة إعادة الانتشار من جديدمزايدات الحوثيين بالقضية الفلسطينية.. نفاق مفضوحانفجار يودي بحياة شرطيين وإصابة آخرين في الموصلالأمم المتحدة تدعو المانحين دعم سورية//يتبع//06:22ت م0002