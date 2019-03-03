عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى حفل توزيع جائزة الملك فيصل العالمية 17 رجب
القيادة تهنئ رئيس بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس السنغال بمناسبة إعادة انتخابه
ولي العهد يوجه بعلاج الطفلين مشاري وجنى القحطاني خارج المملكة
سعود بن نايف يترأس اجتماع المحافظين.. اليوم
أمير القصيم يرعى حفل جائزة الشيخ محمد السويلم للتفوق العلمي والموهبة بالبكيرية.. اليوم
أمير جازان يرعى اليوم العالمي للدفاع المدني
أمير نجران يرعى فعاليات «سلامة الأطفال غايتنا»
عبدالعزيز بن سعود يرأس وفد المملكة إلى تونس
العساف يبحث مع وزير خارجية بريطانيا مستجدات المنطقة
الجبير ووزير خارجية بريطانيا يبحثان المستجدات الإقليمية
آل الشيخ: موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت
وفد مركز الملك سلمان يقف على الاحتياجات الإنسانية في كردستان العراق
تواصل التدريبات لانطلاق «تمرين درع الجزيرة المشترك 10»
الـمملكة تاسع أقوى دولة بالعالم
مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد دورته 36 بتونس.. اليوم
إعلان أبو ظبي: فلسطين قضية مركزية ورفض التدخلات الإقليمية في سورية
لوليسغارد يناقش خطة إعادة الانتشار من جديد
مزايدات الحوثيين بالقضية الفلسطينية.. نفاق مفضوح
انفجار يودي بحياة شرطيين وإصابة آخرين في الموصل
الأمم المتحدة تدعو المانحين دعم سورية
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