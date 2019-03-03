وركزت الصحف على عدد من الملفات و القضايا في الشأن المحلي و الإقليمي و الدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( سياحة الوطن) : لم تكن خطوة إعلان إطلاق مبادرة «مواسم السعودية 2019»، الأربعاء الماضي، والتي تحتوي على 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق المملكة، مستغربة في ظل عشرات الخطوات التي تبنتها الدولة في العامين الماضيين نحو الاهتمام بقطاع السياحة ومشروعاته المختلفة، مثل مشروعات سياحية كبرى كنيوم والقدية وتطوير سواحل وجزر البحر الأحمر، وكذلك مشروع أمالا، فضلاً عن الخطوات التنظيمية التي ستسهم بنشوء صناعة سياحية وترفيهية واسعة ومتنوعة ومعززة للناتج المحلي، والتي منها تراخيص السينما ودخول الأسر للملاعب والمدن الرياضية التي تحتضن مباريات كرة القدم وغيرها من الفعاليات المستهدفة للمواطن والمقيم والزائر للمملكة.وأضافت أن بعض برامج المواسم وأنشطتها ليست جديدة، فقد طبق بعضها وانتشرت مؤخراً في المملكة من خلال هيئتي الترفيه والرياضة وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، ونفذ أغلبها القطاع الخاص، من شركات وطنية وعالمية، ورأينا العديد منها في الدرعية والعلا والمدينة الاقتصادية في رابغ، فضلاً عن المدن الرئيسة كالرياض وجدة والدمام وغيرها من المدن، ولكن الجديد هنا هو الزخم الكبير من الفعاليات المستدامة المتنوعة، مع استهداف شرائح أكبر من الجمهور، فالبرنامج سيشمل حزمة فعاليات ثقافية ورياضية وترفيهية وفعاليات الأعمال على مدار العام، إضافة إلى الخدمات النوعية المساندة من إقامة وتنقل وغيرها، بتصميم يساهم في بناء تجربة متكاملة وثرية للزائر، ومخصصة لكل من المناطق والمدن التي تم اختيارها بعناية.ورأت أن هذه المواسم التي تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد، تعني حقبة جديدة من الصناعة السياحية الحديثة المواكبة لبرامج الرؤية السعودية الجديدة، نحو الانفتاح المنضبط على كل دول العالم والثقافات الصديقة، فجزء كبير من فعاليات المواسم سيكون ملائماً للسعوديين ولغيرهم من مختلف الجنسيات، الذين سوف يجدون الترحيب من المجتمعات المحلية مع بدء التأشيرة السياحية الإلكترونية المتوقع العمل بها قريباً جداً، فأسواق سياحية مجاورة للمملكة أنشأت صناعة سياحية محترفة ومتمرسة، عمودها الأساس السياح السعوديون، وبعض الجنسيات الأجنبية الأخرى المقتدرة على السفر والترحال من جنسيات آسيوية وأوروبية وأميركية، فلذا الوطن أحق بجذب أبنائه بسوق سياحي منافس بالجودة والسعر، ومن حقه الطموح لتعزيز القدرات الاقتصادية باستهداف أسواق خارجية تصدر مواطنيها لمختلف مناطق المملكة في ظل عوامل جذب تاريخية وتراثية وحضارية ومقومات طبيعة متنوعة.وخلصت إلى القول: المرحلة التجريبية للمواسم تأتي لرفع جاهزية البنية التحتية والتأكد من اكتمال منظومة الخدمات لإطلاق قطاع السياحة، بشكل أكبر خلال العقد المقبل، وحتى تكون الصناعة السياحية بالفعل نفطاً جديداً لا ينضب.// يتبع //06:25ت م0003