وفي الموضوع نفسه، قالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (عدالة لا تلتفت إلى الضجيج): رغم كل التقارير المفبركة والمزاعم المتوالية التي أطلقتها منظمات حقوقية مسيسة ووسائل إعلام غرقت في وحل الحملة الإعلامية المسعورة التي تحاول الإساءة إلى المملكة، إلا أن كل ذلك الضجيج لم يثنِ الجهات المختصة عن السير قدماً في الطريق القانوني.وأضافت أن بيان النيابة العامة الذي أعلنته أمس الأول (الجمعة)، بإحالة الأشخاص المتهمين في التورط بنشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، إلى المحكمة المختصة، بعد الانتهاء من تحقيقاتها وإعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، قد عرّى كل الأصوات المشككة التي تعتقد أن عويلها سيوقف عجلة العدالة السعودية.وأكدت أن الحملة المسعورة التي تستهدف المملكة لا تعرف المنطق وتفتقر للمصداقية، سارعت صحف ومنظمات حقوقية للهجوم على المملكة دون النظر في مسببات التوقيف والتحقيقات التي كشفت جرم المتورطين في القضية، فالحقائق غير مهمة في سبيل محاولاتهم المستميتة للإساءة إلى المملكة.ورأت أن المسكونين بعقدة «السعوديفوبيا» لا يتعلمون جيداً من التاريخ، فالمملكة ترفض التدخلات في شؤونها الداخلية وتقف حيالها موقفاً ثابتاً، كما أنها لم ولن تعير أي اهتمام للعويل والحملات مدفوعة الثمن، والكلمة الفصل في نهاية المطاف حيال المتهمين الذين أقروا بجرمهم للقضاء السعودي وحده.و اختتمت بالقول: دائماً ما يكون الرد السعودي بالأفعال لا النظر إلى الاتهامات والمزاعم الكاذبة.// انتهى //06:30ت م0005