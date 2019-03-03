بغداد 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسعاد أكثرمن 4 ملايين نازح عراقي إلى مدنهم بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، بحسب بيان صحفي لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، صباح اليوم.وأوضح البيان أن هناك نحو 95 الف عائلة نازحة مازالت تسكن في مخيمات النزوح بانتظار إعادتها إلى مدنها ومساكنها.وكانت منظمة الهجرة الدولية، أعلنت منتصف العام الماضي، أن نحو مليوني عراقي مازالوا نازحين في المخيمات في أرجاء البلاد, من أصل مايزيد على خمسة ملايين شخص، تركوا مدنهم وقراهم بعد سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.// انتهى //11:59ت م0049